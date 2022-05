In un'intervista realizzata con TeleFootball, Sadio Mané ha rivelato un clamoroso retroscena sul suo passato. Il nazionale senegalese ha infatti raccontato che è stato estremamente vicino a firmare per il Manchester United: "Devo dire che sono stato molto vicino al Manchester United. Il contratto era pronto da firmare, eravamo tutti d'accordo. Poi, però, è arrivata la chiamata di Klopp e ho deciso: 'No, voglio andare al Liverpool".