"Voglio vincere in campo e alzare quel trofeo ma, data la situazione, qualsiasi cosa accadrà lo capiro'". Sadio Mané, attaccante del Liverpool, intervistato da Talksport accetta la prospettiva che, a causa dell'emergenza coronavirus, la Premier League non venga completata, con la mancata assegnazione del titolo. Per il Liverpool, dopo un'attesa di 30 anni e 25 punti di vantaggio sul Manchester City a nove giornate dalla fine, sarebbe una beffa. "E' il mio sogno, vorrei vincere il titolo quest'anno ma se non sara' il caso lo accettero', fa parte della vita e ci riproveremo la stagione prossima”.