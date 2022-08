Bel gesto di Sadio Mané, che nonostante il suo trasferimento al Bayern Monaco non ha dimenticato i sei anni al Liverpool. Secondo quanto racconta la stampa inglese, infatti, l'attaccante avrebbe inviato ai 150 dipendenti del Liverpool una lettera scritta a mano oltre a un suo ritratto e dei cioccolatini, per ringraziarli del lavoro fatto in questi anni.