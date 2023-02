Beyoncé è la regina dei Grammy Awards. Nella cerimonia di stanotte a Los Angeles ha ricevuto 5 premi dalla Recording Academy, salendo in carriera a quota 32, uno in più del primato precedente che era detenuto dal direttore d'orchestra Georg Solti (morto nel 1997). Ma per la quarta volta non vince il riconoscimento come album dell'anno, andato ad Harry Styles.



Delusione anche per i nostri Maneskin, battuti dalla cantante jazz Samara Joy come miglior nuovo artista dell'anno.

Gli altri due premi di rilievo sono andati a Lizzo per la registrazione dell'anno ("About Damn Time") e a sorpresa alla 73enne Bonnie Raitt per aver scritto la canzone dell'anno: "Just Like That".



Adele ha vinto nella categoria miglior performance pop per "Easy on Me". "Baraye", l'inno delle proteste in Iran, ha vinto il primo per la canzone che ispira cambiamenti sociali nel mondo. Il suo autore Shervin Hajipour vive in patria ed è libero su cauzione dopo esser stato arrestato quando la sua canzone era diventata virale.