Nel corso dell'intervista andata in onda durante una puntata di "The BSMT", Damiano dei Maneskin ha parlato così del suo idolo più grande: "Se mi metti davanti Totti, non so più parlare, proprio tranquillamente. Se mi chiedi chi è il mio idolo...". Pochi dubbi, dunque, su uno dei personaggi che Damiano ama di più, a cui, ovviamente, lega i ricordi delle grandi gesta del capitano con la Roma