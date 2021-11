Una domenica senza campionato non è una vera domenica, ma quella di ieri è stata una grande giornata tra sport e musica. Dall'ultima gara di Valentino Rossi in MotoGP all'infortunio di Matteo Berrettini alle ATP Finals di Torino (dove sarà sostituito da Jannik Sinner) passando per la rimonta di Lewis Hamilton in Brasile, alla presenza di Lady Gaga a Milano e alla premiazione dei Maneskin agli MTV Europe Music Awards a Budapest in Ungheria.Dove hanno vinto nella categoria "Best Rock" battendo Foo Fighters, Coldplay, Kings of Leon, Imagine Dragons e Killers. È la prima volta che una band italiana viene nominata, viene invitata a suonare dal vivo e vince in una categoria internazionale agli EMA. Per loro si tratta dell'ennesimo riconoscimento in un anno indimentibabile dopo i trionfi al Festival di Sanremo e all'Eurovision, senza dimenticare l'apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas di settimana scorsa. I Maneskin sono stati battuti dalla boy band sudcoreana BTS nella categoria "Best Group" e da Aka 7even come "Best Italian Act". Ed Sheeran è stato eletto miglior artista del 2021.Lady Gaga ha trascorso il weekend a Milano per la prima del film "House of Gucci", che uscirà al cinema il 24 novembre negli Stati Uniti e il 16 dicembre in Italia. La pop star è stata la protagonista della trasmissione "Che tempo che fa" condotta su Rai Tre da Fabio Fazio. Il quale, dopo di lei ha ospitato Simona Ventura, la prima a portare Lady Gaga in tv in Italia: il 19 aprile 2009 a "Quelli che il calcio", un programma che accumuna i due presentatori. La Ventura aveva condotto anche "Mai dire Gol", una trasmissione da dove sono passati altri ospiti presenti ieri: Fabio De Luigi, Luciano Littizzetto, Nino Frassica, Francesco Paolantoni e Giacomo Poretti. Quest'ultimo ha annunciato che l'anno prossimo farà un altro film con Aldo e Giovanni.