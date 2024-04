Manfredonia: 'Io ero morto, Ndicka tornerà a giocare'

Il 30 maggio 1989 Lionellosi accasciò a terra per un arresto cardiaco. Furono attimi di terrore col giocatore che non tornerà più a giocare ai suoi livelli. Ecco le sue parole rilasciate al Messaggero pochi minuti dopo lo spavento per Ndicka.E' sempre stato cosciente, il cuore non si è fermato. Questo è stato fondamentale, immagino che la paura sia stata tanta ma la situazione è sembrata gestibileIo ero quasi morto. Il cuore si è fermato e ho perso i sensi, ma sono stato fortunato. E lo è stato anche Ndicka

Nel mio caso furono decisivi, il defibrillatore può salvarti la vita. Nel caso di Ndicka non è stato necessario ma è stato fondamentale fare subito un elettrocardiogramma allo stadioNon lo so, non sono un medico e non ho parlato con gli specialisti che lo seguono. Posso parlare per esperienza. Per il fatto di essere rimasto cosciente credo possa riprendere l'attività. O quantomeno diciamo che sono ottimista. Certo, la paura è stata tanta