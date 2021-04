CHI SOGNATE PER LA VOSTRA SQUADRA PER IL FUTURO? AVETE DUBBI, RICHIESTE O DOMANDE? FATELE QUI NEI COMMENTI O SUL NOSTRO CANALE, LE LEGGEREMO IN DIRETTA​

Laè ripartita dopo la sosta per le nazionali e laha regalato risultati importanti per il finale di stagione:, ilfrena con la Sampdoria come lacon il Sassuolo. E la, che, reduce dal pirotecnico 4-3 sul Crotone.Calciomercato.com non si ferma e anche a Pasquetta torna con un nuovo appuntamento sul nostro canale Twitch , un'occasione non solo per restare aggiornati in tempo reale, ma anche per dare spazio a voi e alle vostre domande con i nostri ospiti. E questa sera con Federico Albrizio e il direttore Stefano Agresti ci sarà, fresco dalla promozione in Serie B conquistata alla guida della Ternana. Per accompagnare l'avvicinamento ai nostri due editorialisti. E tanto altro ancora, tra campo e mercato.