Sognando Sanremo con Bari (dove stasera si gioca Italia-Malta) e il Milan nel cuore. Alessio Mininni, in arte Maninni, è un giovane artista pronto per il Festival della canzone italiana. Il suo nuovo singolo "Graffi", uscito lo scorso 1° settembre, sta "spaccando" in radio, in tv e anche sui social. L'eclettico songwriter spiega: "La bellezza della vita è che ci si innamora sempre della persona, chiunque essa sia. Le paure vanno affrontate per sentirsi liberi. Quando il cuore batte bisogna seguirlo, è un muscolo che non si riesce a controllare. Al di là dei pregiudizi, se potessimo controllarlo sarebbe tutto molto meccanico e invece la vita è meravigliosa perchè è imprevedibile, non sai mai cosa succederà domani".

Oltre alla musica, Maninni è appassionato anche di calcio, cinema e cucina. Calciomercato.com lo ha intervistato per la rubrica Rock 'n' gol.



Partiamo dalla novità: com'è nato e come sta andando il tuo ultimo singolo 'Graffi'?

"Graffi è nata in modo molto spontaneo, eravamo in studio e stavamo lavorando a un'altra canzone quando improvvisamente è arrivata la melodia del ritornello. Sono molto felice che stia arrivando al cuore della gente, ma soprattutto è stato molto emozionante vedere la gente cantarla ai miei concerti".



Il 19 dicembre farai 26 anni: esiste un regalo più bello della partecipazione al prossimo Festival di Sanremo?

"Il festival di Sanremo è uno di quei sogni nel cassetto che mi auguro un giorno si possa realizzare. È tradizione nella mia famiglia riunirsi durante la settimana del festival e guardarlo insieme, immaginare di viverlo da 'protagonista' mi emozionerebbe molto".



Amadeus è interista: come hai vissuto il 5-1 nell'ultimo derby? Fai un pronostico per il prossimo Milan-Inter.

"Sicuramente Amadeus ha vissuto meglio di me la scorsa partita, ero in camera d'albergo e credo che qualcuno mi abbia sentito gridare. Non faccio pronostici, ma stiamo facendo un buon campionato, quindi occhio interisti...".



Sei nato nello stesso giorno di Tomori: ti piace come difensore? Quali sono gli altri tuoi calciatori preferiti del passato o del presente?

"Mi piace molto come difensore, sta crescendo molto e il Milan credo abbia bisogno di giocatori come lui. Sono cresciuto con Kakà e Shevchenko, ma un giocatore che mi ha emozionato soprattutto agli esordi al Milan è stato Pato, era un grande giocatore e poteva fare molto di più per le sue doti".



Hai mai sentito l'album pubblicato da Leao? Ti piacerebbe fare una canzone insieme a lui? Mandagli un messaggio.

"Sarebbe una figata! Rafa io ci sono, quando vuoi ma non chiedermi di correre".



Ricordi con piacere qualche partita che hai visto allo stadio o in tv?

"Ricordo molto bene una partita vista allo stadio: Bari-Juventus con la vittoria del Bari per 3 a 1 (il 12 dicembre 2009 con gol di Meggiorini, Trezeguet, Barreto su rigore e Almiron, nda). Assistere a una partita del genere è stato fantastico, il Bari poi era in gran forma".



Nell'ultima partita vinta dal Milan a Genova ti ha emozionato di più il gol di Pulisic (con tanto di polemiche per un presunto tocco col braccio) o la parata di Giroud dopo l'espulsione di Maignan?

"Il tocco di braccio preferisco farlo valutare agli esperti, ma la parata di Giroud entrerà tra le migliori parate della stagione, non se l'aspettava nessuno. Ho goduto tanto in quel momento".



Il portiere francese e il suo connazionale Theo Hernandez saranno squalificati per la prossima partita contro la Juve: quale dei calciatori bianconeri vorresti al Milan?

"Chiesa è un giocatore che a me personalmente piace molto, mi ricorda a tratti il vecchio calcio. Soprattutto agli Europei vinti dall'Italia ha dimostrato il suo spessore".



Dopo aver sfiorato la Serie A, il Bari ha cambiato allenatore. Cosa sceglieresti tra la promozione del Bari e lo scudetto del Milan?

"Tutta la vita la promozione del Bari! Per quanto l'amore per il rossonero mi accompagni da sempre, quello che provo quando vedo giocare la mia squadra, la mia città, non ha rivali. Ho sofferto molto la finale dei Playoff, avremmo potuto addirittura vincere la partita, ma perdere agli ultimi minuti una partita così importante, in casa, è stato atroce per noi baresi".



Cosa ti hanno lasciato le esperienze ad Amici e a Sanremo Giovani?

"Amici mi ha insegnato tanto, soprattutto a condividere dei momenti importanti con altre persone e, specialmente, a convivere con altre persone. Sanremo Giovani è stata una maratona durante la settimana della finale, mi ha insegnato a reggere quella pressione e tensione che c’è qualche minuto prima di salire sul palco".



Hai legato con qualche "collega" in particolare? Con chi ti piacerebbe collaborare?

"Di Sanremo Giovani ho legato particolarmente con Olly, mi piacerebbe lavorare con lui non solo per la stima che ho nei suoi confronti musicalmente parlando, ma è una gran bella persona!".



Qual è l'ultimo concerto che hai visto o che ti piacerebbe vedere?

"L'ultimo concerto è stato quello dei Red Hot Chili Peppers a Milano, in questo periodo vedo gli U2 con quei concerti pazzeschi allo SphereVegas, se avessi la possibilità prenderei subito il primo volo e andrei".