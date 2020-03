Michael Manley, amministratore delegato di Fca, ha mandato una lettera ai dipendenti: "Il nostro presidente John Elkann e il nostro cda hanno deciso all'unanimità di rinunciare in toto al proprio compenso, da qui alla fine del 2020. Al fine di raggiungere questo obiettivo, e per evitare una riduzione del personale nel secondo trimestre, dal mese di aprile e per i prossimi tre mesi, ridurrò il mio stipendio del 50% e i membri del gec ridurranno il loro del 30%".