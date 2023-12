Il direttore sportivo della Juventus, Manna, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro il Frosinone.



I TRE IN PRESTITO - "Dei tre ragazzi che sono già a Frosinone, a parte Kaio che è stato infortunato, ma ha un curriculum importante, noi sapevamo il loro valore. Abbiamo scelto di mandarli qui a giocare perché c'è un progetto dietro importante. Per noi oggi è fondamentale che siano qui, siamo contenti, per loro, ma anche per tutti i rgazzi che stanno proseguendo il percorso in prestito in uscita dalla NextGen".



ADDIO SUBITO? - "Penso che quando si inizia un percorso di lavoro e di crescita, non sia funzionale per loro spostarli in questo momento. Poi a giugno prenderemo delle decisioni tutti insieme".



SUPERLEGA - "Naturalmente penso che in questo momento commentarla sia superfluo. Ferrero e Scanavino se ne occuperanno. Noi siamo occupati a pensare al campo".