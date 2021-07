Porte girevoli in Serie A: tra le squadre che stanno cambiando portiere ce ne sono alcune che hanno avviato i contatti per riportare in Italia Vito Mannone, ex Arsenal e attualmente al Monaco. Per il portiere classe '88 si sono mosse Udinese e Genoa che hanno perso rispettivamente Musso (all'Atalanta) e Perin (rientrato alla Juve per fine prestito). Qualche settimana fa c'era stato anche un interessamento dell'Empoli che poi ha virato su Vicario; non è escluso che se Verona e Cagliari dovessero cedere i loro titolari si inseriscano alla corsa per Mannone.