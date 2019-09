Kostas Manolas, neo difensore del Napoli, ha concesso un'intervista a Sky Sport, il giorno dopo la prima partita degli azzurri al San Paolo, vinta per 2-0 contro la Sampdoria. Il centrale ha parlato della lotta Scudetto e dell'intesa con Kalidou Koulibaly, ancora da affinare, che promette molto bene.



SULLA VITTORIA CON LA SAMP - "La vittoria sulla Samp rappresenta un segnale positivo, soprattuto perché abbiamo vinto senza subire gol. Se vuoi arrivare in alto, non puoi permetterti di sbagliare questo tipo di match. Alla fine sono questi i punti che contano per vincere il campionato".



LOTTA A TRE NAPOLI, JUVE E INTER? - "E' ancora troppo presto per dirlo. L'Inter aveva un calendario facile, mentre noi abbiamo giocato a Firenze e a Torino con la Juventus. Abbiamo avuto le partite più difficili di tutti, ma non si può ancora dire nulla. Nel calcio non si sa mai".



C'E' IL NAPOLI PER LO SCUDETTO? - "Certo che c'è. Il Napoli lotta ogni anno per lo scudetto. Ma è presto per dire grandi parole, dobbiamo dimostrare sul campo di essere pronti. La squadra più forte resta sempre la Juve, però noi abbiamo grande qualità e lotteremo in ogni partita per vincere".



TROPPI GOL PRESI NELLE PRIME DUE GIORNATE - "Ma il lavoro difensivo non dipende solo dai due difensori. Si difende sempre in 11 per avere risultati. Koulibaly è un grandissimo giocatore, così come Maksimovic e Luperto. Daremo il massimo per ottenere grandi risultati".