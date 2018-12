Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato a Roma TV e Sky Sport dopo la sconfitta sul campo del Viktoria Plzen: "Prendiamo dei gol come squadre giovani. Dobbiamo essere sempre compatti, sempre pronti a fermare l'avversario. I gol presi oggi non sono da grande squadra. Non si difende in 4 ma in 11, per questo prendiamo sempre questi gol. Come si riparte? Dobbiamo avere coraggio, serenità e personalità per uscire da questo momento. Cosa sta mancando? Difficile da spiegare, vedo una squadra che in allenamento sa cosa deve fare, poi in partita non riesce a farlo. Non lo so, ci manca il coraggio, dobbiamo avere più personalità".