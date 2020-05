Dalle colonne di AS, quotidiano spagnolo, l'editorialista e prima firma Manolete ha raccontato la sua versione sull'operazione Lautaro Martinez che vede coinvolte Inter e Barcellona: "Dalle mie informazioni, il presidente Bartomeu parla poco perché sa che il Barça in realtà sta perdendo milioni su milioni a causa del virus. Dunque, Setién non si è mai illuso perché sa che dovrà scordarsi acquisti come Lautaro & co".