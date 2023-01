Una penalizzazione pesantissima, dima non solo. Per la, i problemi non finiscono qui: come spesso si è visto, le strade della giustizia ordinaria e sportiva continueranno a entrare in contatto. Sono cinque gli appuntamenti da cerchiare per i prossimi mesi:Il potenziale pericolo maggiore è ilcon movimenti che hanno violato le norme federali.La questione penale ha indirizzato il filone sportivo. Se fino a pochi giorni fa si diceva che che fosse impossibile condannare e penalizzare prima dell’udienza preliminare, al contrario i giudici sportivi hanno rivendicato la loro autonomia ritenendo che bisognasse riaprire il caso e sanzionare la Juve.Ilinterverrà sicuramente prima dell’udienza di Torino, quella in cui si deciderà sul rinvio a giudizio per i reati die false comunicazioni sociali. Ma lo sviluppo penale della vicenda plusvalenze ha perso, sul fronte sportivo, un po’ di interesse visto che la Juve ha cambiato gruppo dirigente.Nel lavoro svolto dal procuratore Chiné c’è anche un altro fronte, quello dei rapporti debito-credito.Essendo al momento in una fase istruttoria, si è oggi lontani dall’eventuale deferimento e dal possibile processo.La Uefa osserva i guai giudiziari della Juve e aspetta gli esiti giudiziari per dare responsi. In teoria, si potrebbe decidere anche in autonomia di non permettere alla Juve di partecipare alle competizioni europee, ma per il momento vince l’attesa.La manovra stipendi è un’altra nota dolente.La questione è ormai nota: nel periodo del Covid, la Juve aveva concordato con diversi giocatori una riduzione non trasparente dei compensi, legata a pagamenti fuori dai canonici accordi contrattuali. Anche in questo caso si è in una fase istruttoria, con rischi però potenzialmente alti anche per i calciatori (per violazione delle, le norme organizzative interne federali).