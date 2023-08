Nuovo capitolo nella vicenda manovra stipendi Juventus. La Corte d'Appello della FIGC ha accolto in parte il ricorso di Andrea Agnelli, riducendo da 16 a 10 mesi l'inibizione inflitta lo scorso 10 luglio dal Tribunale Federale Nazionale in merito al procedimento avente oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. Contestualmente, ridotta da 60mila a 40mila euro anche l'ammenda nei confronti di Agnelli.



COMUNICATO - La Corte Federale D’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha accolto in parte il ricorso di Andrea Agnelli, riducendo da 16 a 10 mesi l’inibizione inflitta lo scorso 10 luglio dal Tribunale Federale Nazionale in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. La Corte ha inoltre ridotto da 60.000 a 40.000 euro l’ammenda nei confronti dell’ex presidente della Juventus.