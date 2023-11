La Presidente del Collegio di Garanzia, Gabriella Palmieri, ha rinviato a data da destinarsi la discussione del ricorso Agnelli-Federcalcio, a fronte di un’apposita istanza presentata dalla parte intimata e ricevuto il parere positivo della parte ricorrente. L’udienza di discussione del ricorso sarà comunque calendarizzata nuovamente a breve.



La data fissata era quella del 6 novembre per esaminare il ricorso presentato dall’ex presidente della Juventus con la richiesta di annullare la sentenza della Corte d’Appello FIGC che aveva portato all’inibizione per 10 mesi per il caso legato alle manovre stipendi.