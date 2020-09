Manuel Agnelli, cantante e noto tifoso dell'Inter, parla a Sky Sport di come è diventato nerazzurro: "E' colpa di Baggio se sono interista. Mi sono innamorato del personaggio, per certi versi romantico, poi quando è venuto a Milano alcuni amici di tifo mi hanno nuovamente coinvolto e sono tornato allo stadio. Pochi anni dopo sono stato premiato perché l'avventura del Triplete è stata meravigliosa. L'Inter, che le cose vadano bene o male, non è mai rilassante".



SU MESSI - "Ci speravo perché è uno che le squadre le cambia. E poi ispira quel tipo di romanticismo nel calcio. Poi bisogna vedere come si sarebbe integrato, ma è meglio avere problemi di questo genere".