Juventus, la posizione su Locatelli: cosa è cambiato con Thiago Motta

. Da parte di Manuel, s’intende. Che, con l’arrivo di, sembra essere letteralmente rinato. Ne aveva bisogno la Juventus, ne aveva bisogno lui. A maggior ragione dopo l’esclusione da Euro 2024. Una delusione cocente per il centrocampista della Vecchia Signora. Eccome. Ma le batoste, nella vita, possono anche forgiare. E, dal canto suo, l’ex Sassuolo ne ha approfittato per (ri)consolidarsi all’interno del progetto bianconero.Premessa: alla Continassa, al di là dei chiacchiericci di rito, non hanno. Un chiaro attestato di fiducia che testimonia quanto la Juve conti di recuperare un giocatore giunto al picco della maturità professionale.

Perché a 26 anni si può ancora migliorare, specialmente se si può sfruttare le nozioni di un tecnico preparato qual è. E infatti, il tecnico Italo-brasiliano, fin dal primo giorno del pre campionato ha lavorato sulle caratteristiche di Manuel, trovandogli una collocazione più offensiva rispetto al recente passato. Risposte positive, seppur embrionali, da analizzare nel lungo periodo. Ciò che emerge, al di là di qualsiasi discorso tecnico-tattico, è che Locatelli abbia proposto un salto di qualità a livello mentale. Un passaggio fondamentale per spedire nel dimenticatoio, che non sono mancati neanche in occasione dell’ultimo test in famiglia all’Allianz Stadium. Passato.

Ora conta esclusivamente l’attualità, la stessa che sottolinea come il calciatore di Lecco sia stato un imprescindibile delle prime tre di Thiago. Coraggio, idee, intensità. Premendo sempre e costantemente sull’acceleratore. Segnali di risveglio - forti e importanti - a rafforzare un matrimonio entrato fortemente in crisi nelle puntate precedenti. Tra errori individuali, indicazioni tattiche magari non consone al profilo e aspettative disattese.