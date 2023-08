, della quale possiamo ammirare una serie di bellissime foto sulla pagina Instagram ufficiale, che ha un seguito di 441.000 followers, si confessa in un'interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera. Fra i tanti temi, vi riportiamo il botta e risposta su 'Mai dire gol', sulla statua a lei dedicata e sulla relazione con l'ex calciatore«Mi infilai nella tana del lupo. Mi hanno massacrata di scherzi. Sul copione non c’era scritto. Ma di colpo qualcuno mi gettava addosso acqua colorata. O dall’alto mi cadeva in testa una secchiata gelata. Una gabbia di matti. Ma quanto mi sono divertita con loro».«Fu un’idea di Gianni Ippoliti, per attirare più turisti. E in effetti ha funzionato. Il giorno dell’inaugurazione arrivai dal mare, su una barca, sembrava una favola. La piazza del paese era strapiena. Applausi, foto, interviste».«A quanto pare funzionava. Mi arrivano tuttora un sacco di messaggi su Instagram di gente che ha sfiorato il fondoschiena della statua ed è stata premiata. O di chi si è giurato eterno amore e alla fine si è sposato. Ben venga se porto bene».«Fu una storia d’amore, la prima, la più importante. Una grande passione».Nati lo stesso anno, lo stesso mese, lo stesso giorno: 8 gennaio 1977.«Due gemelli. In realtà di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose. No, non ci sentiamo più, lui poi è andato all’estero e ci siamo persi di vista».