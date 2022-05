Ormai non possiamo più chiamarla una semplice influencer tifosa, ma una vera e propria tifosa Vip. Manuela Meleleo è stata ancora una volta anche un porta-fortuna per la sua Inter che ieri sera ha trionfato a Roma nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.



E la bellissima Manuela era presente all'Olimpico per fare il tifo per Perisic e compagni. E nel post-partita è esplosa la festa, in campo, sugli spalti e per le vie della capitale. Merito anche suo? Chi può dire il contrario? Eccola nella nostra gallery in tutto il suo splendore.