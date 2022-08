Erik ten Hag ha fatto fuori Cristiano Ronaldo dalla formazione titolare che affronterà il Brighton nel debutto in Premier, e nel pre partita ha spiegato così l'esclusione: "Sta lavorando duramente per arrivare al giusto livello di forma fisica, ci vorrà del tempo. Ha iniziato la stagione la settimana scorsa, i tempi per vederlo al top dipenderanno da quanto ci metterà a migliorare".