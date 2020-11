Una vicenda dai contorni sempre meno definiti e una posizione, quella del medico personale di, che si aggrava col passare delle ore.. Desta sospetto il fatto che il neurochirurgo che lo seguiva ormai da anni e che lo aveva operato al cervello lo scorso 3 novembre non si trovasse in compagnia di Maradona nei momenti nei quali un arresto cardiorespiratorio si portava il Pibe de Oro.Ad aggravare il quadro, nonostante Luque abbia provato a discolparsi - in lacrime - davanti a microfoni e telecamere, èUna ricostruzione destinata ad aumentare la rabbia della ex moglie Claudia, delle figlie Dalma e Giannina e la pressione su Luque. Nelle scorse ore, infatti,per una risonanza magnetica o una Tac. Lui non era in grado di decidere nulla".Se la battaglia legale per accertare eventuali responsabilità per la morte di Diego, a breve potrebbe cominciare quella tra i famigliari più vicini per i beni lasciati in eredità. Secondo quanto è emerso già nei giorni scorsi sulla stampa argentina, sul proprio conto corrente non ci sarebbero più di 100.000 dollari, una cifra che confermerebbe i peggiori timori che la figura di Maradona sia stata sfruttata all'inverosimile negli ultimi tempi da falsi amici e personaggi in cerca di visibilità e soldi. Tuttavia, il patrimonio complessivo di Maradona - tenendo conto anche delle 6 auto di lusso in suo possesso, di terreni, appartamenti nel centro di Buenos Aires, gioielli e investimenti in Italia, Cuba e le scuole calcio aperte in Cina - ammonterebbe in realtà a circa 70-100 milioni di euro, dai quali sottrarre i molti debiti lasciati per strada.