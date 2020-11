internazionale. Per la sua anarchica attitudine punk, per la potenza del suo talento che l'ha reso il più grande di tutti partendo dai bassifondi, per gli eccessi che accompagnavano il suo genio e per come al mondiale messicano del 1986, praticamente da solo, ha simbolicamente portato a conclusione la vendetta dell'Argentina nei confronti dell'Inghilterra dopo l'inutile e sporco massacro delle Falkland.ipotizzabile. Con i piedi suonava assoli alla, con la fantasia delle sue giocate scriveva testi che avevano l'impegno sociale poetico diunito all'estro romantico e goliardico di. In mezzo al campo era un frontman che ti ipnotizzava come le mosse die, nella vita, aveva la sfacciataggine operaia che mette al primo posto emarginati e deboli anche quando è sul tetto del mondo, tipica di. Amava cantare e, nel nostro Paese ha avuto modo di innamorarsi dei grandi cantautori napoletani: celebre è il, nei primi anni '90. Nel 1981 Diego è addirittura salito sul palco conal Josè Amalfitani (stadio del Velez Sarsfield) durante l'ultima tappa argentina del The Game Tour, Another One Bites The Dust.ha raccontato poi che, nel backstage, Diego andò a trovare la band: "Da bravi calciatori ci scambiammo le maglie, Maradona mise la mia con la Union Jack eprese la sua 10 albiceleste". La foto che ne uscì fa parte della storia del rock ed è stata postata sul profilo social della band per il commiato a Maradona.CLICCA SULLAPER VEDERE I POST DEI CANTANTI DEDICATI A MARADONA, con due commenti differenti. "Maradona GOAT riposa in pace, vero calciatore rock and roll" ha scritto il frontman. "Buenos Aires 1997. Che vita, che leggenda. All'epoca era agli arresti domiciliari", ha commentato il fratello. Anche a quella foto è legato un aneddoto. I Gallagher erano in tour in Argentina e quella sera erano in un bar della capitale, quando hanno visto Maradona con una trentina di persone entrare e salire in una sala privata. Da sempre amanti del calcio e fan di Diego, i due inglesi hanno chiesto di poter salire per una foto con lui. Liam ha raccontato di aver visto Maradonae di essere andato via subito dopo la foto, mentrehanno pubblicato una foto di Maradona abbracciato a, che ha scritto: "Una vita da ricordare. Amore, amore, amore, Argentina".si è limitato a un essenziale RIP, l'ingleseha pubblicato una foto dove imita il gol della "mano de Dios" di fronte a un murales del calciatore, mentre ihanno postato un didascalico ma significativo Respect., che celebra Maradona con un poetico "Ciao Diego, mito indiscusso, incantatore di palloni, impareggiabile e indomabile. In una parola sola… Maradona. Viva Diego Armando Maradona!". E allora: che