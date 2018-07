Diego Armando Maradona continua a far parlare di sè durante un Mondiale in cui è stato indiscusso protagonista per atteggiamenti e dichiarazioni decisamente fuori dalle righe. L'ultima polemica, direttamente dalla trasmissione "La mano del Diez" sul canale venezuelano Telesur, è sulla presenza di tanti giocatori di origini africane nelle nazionali arrivate alla fase finale della Coppa del Mondo: "C'è una mafia che porta via i calciatori africani per naturalizzarli per le nazionali europee. E molte volte il bisogno obbliga questi giovani giocatori a fare una scelta del genere. Il 70% della Francia è composto da immigrati. Del resto, è normale. Sono ragazzi che spesso vivono in condizioni di svantaggio e quindi sono attratti dall'avere quattro pasti al giorno e l'opportunità di mettersi alla prova. Il traffico di calciatori è una cosa terribile e ha raggiunto livelli incredibili, anche nelle grandi federazioni. Non ci sono dubbi che in questo Mondiale abbiamo la più alta percentuale di immigrati di sempre".