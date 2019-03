Diego Armando Maradona, leggenda del calcio mondiale, si scaglia contro la Fifa, Infantino e i giocatori naturalizzati. In particolare, El Pibe de Oro ce l'ha coi calciatori argentini che hanno accettato di giocare per il Messico: "Sono argentino e non avrei mai giocato per altri Paesi. Se a questi ragazzi viene offerta la possibilità di giocare e magari vincere un Mondiale, e questo viene ritenuto appagante, io dico che tra rappresentare un pezzo di tela e giocare per il cuore c’è davvero una distanza abissale".



SU INFANTINO - "Mi aveva detto che le cose sarebbero cambiate e invece è rimasto tutto uguale. Ogni volta che qualcuno nomina la Fifa, sembra che vada per forza contro di lui. Infantino non sa mettere a posto le cose, dovrebbe consultarsi con noi giocatori che abbiamo disputato i Mondiali".