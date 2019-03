Diego Armando Maradona, leggenda del calcio argentino, parla della nazionale di Scaloni, che ha perso 3-1 contro il Venezuela: "Argentina? No, non guardo film horror! Il gruppo di inetti che guida ancora la Nazionale, pensava che avrebbero battuto il Venezuela? Chi era così pazzo da pensarlo? Il Venezuela è una squadra che si è formata, in Argentina sono entrati dalla finestra, nemmeno attraverso la porta: hanno tradito e tutt'ora mentono costantemente alle persone. Quindi, l'Argentina non vincerà una partita, mi dispiace. Questa squadra non merita la maglia. Mi dispiace per il popolo argentino che ancora crede a questi bugiardi. Mi dispiace per i giocatori che devono mettere la faccia. Invece la dovrebbero mettere i capi, incapaci di mantenere il prestigio che io e altri abbiamo dato una volta. Tutto questo mi rende triste".