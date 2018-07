Diego Armando Maradona torna all'attacco e, questa volta, nel suo mirino finisce Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter: "Si offre di fare sempre tutto. Se c'è da fare il presidente dell'Inter lui è il primo, se serve un preparatore fisico e lui vuole farlo, se serve un giocatore si mette in panchina. Questa attitudine non mi piace".



SULL'ARGENTINA - "Oggi la Federazione è un disastro, parlo dei dirigenti che sanno cosa stanno facendo. I corrotti che stanno al fianco di Tapia non possono andarlo a cercare a Ezeiza".