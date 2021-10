Non ci sarà il Napoli nell'amichevole organizzata a un anno dalla morte di Diego Armando Maradona. A sfidarsi saranno infatti Boca Juniors e Barcellona, in un'amichevole che è stata ribattezzata 'Maradona Cup'. Si giocherà a Msool Park, in Arabia Saudita, il 14 dicembre.



Barcellona e Boca sono due delle squadre nelle quali Maradona ha giocato. Con il Boca tra il 1981 e il 1982, per poi tornare dal 1995 al 1997; con il Barcellona due anni, dal 1982 al 1984. Il Napoli, il club con cui ha giocato dal 1984 al 1991 vincendo tra le altre cose due scudetti e una Coppa Uefa, non ci sarà.