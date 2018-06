Diego Armando Maradona non ha peli sulla lingua, ecco il commento su Jorge Sampaoli dopo il deludente pareggio dell'Argentina contro l'Islanda: "Giocando così, Sampaoli non potrà tornare in Argentina. E' una vergogna non avere una giocata preparata. Sappiamo tutti che gli islandesi sono alti un metro e novanta, ma abbiamo battuto ogni corner per farli respingere di testa. Non abbiamo mai giocato corto. Il gioco era tutto 'palla a Messi' che doveva ogni volta provare a scrollarsi due avversari e quando ci riusciva non sapeva a chi passare la palla. Continuando così avremo grossi problemi per ciò che ci aspetta: i nigeriani hanno esperienza, vanno bene in contropiede e sanno far gol. Ma continuiamo a credere in Dio: possiamo migliorare. Quando si vince, si perde o si pareggia, si è sempre in 11. Ma bisogna vedere come si vince, si perde e si pareggia. Rischiamo di perdere le partite che stanno per arrivare. Siamo in guai seri".