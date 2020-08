Tra poco più di 48 ore ci sarà Barcellona-Napoli, gara valida per gli ottavi di ritorno di Champions. Il più grande doppio ex della sfida è Diego Armando Maradona. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il fratello, Hugo Maradona:



"Diego farà il tifo per il Napoli. Non ha bei ricordi con la maglia del Barcellona. Lui parla sempre di Napoli e di nessun'altra squadra, si sente napoletano. Quando ci disse del trasferimento dal Barcellona al Napoli lo appoggiammo. In Spagna ha avuto tanti problemi sia fisici che di squadra. Ha scelto Napoli perché i napoletani sono come noi argentini".