L'allenatore argentino del Gimnasia, Diego Armando Maradona parla senza peli sulla lingua: "Io non tradisco, non sono inglese". Durante la partita El Pibe de Oro si è reso protagonista di una comica caduta in panchina. Grazie alla doppietta di Leandro Contin, il Gimnasia ha battuto 2-1 in rimonta il Central Cordoba salendo al quartultimo posto in classifica con 14 punti.