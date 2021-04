A pochi giorni da Napoli-Inter, Diego Armando Maradona jr ha parlato a Radio Marte di un duello di mercato pronto a nascere tra le due squadre per Rodrigo De Paul dell'Udinese: "Lascerà l'Udinese a fine anno, non è una diceria. È una cosa sicura. L'Udinese sta già cercando un giocatore in quel ruolo. L'addio è certo. So di un interessamento fortissimo dell'Inter: lo vuole. Anche il Milan è seriamente sul ragazzo. Restano due cose ancora da chiarire: l'Udinese non lo regala, servono 40 milioni. Inoltre, non è detto che il Napoli voglia mettersi in un'asta. Può essere un 'casino', da questo punto di vista. Il Napoli non ama far lievitare i prezzi dei giocatori che cerca. Su De Paul si potrebbe fare un'eccezione sul piano anagrafico perché ha ancora margini di crescita, è abbastanza giovane per il progetto del Napoli. Mi piacerebbe moltissimo vederlo in una mediana con Piotr Zielinski. Per me, però, è molto più vicino all'Inter che al Napoli".