Su Repubblica, Diego Armando Maradona junior si è scagliato contro la decisione - poi revocata - della Juve di non vendere i biglietti per la gara interna con il Napoli ai nati in Campania: 'Il contrordine? E' il minimo. Giustizia è stata fatta, anche perché non si poteva tollerare una discriminazione del genere. La Fifa e la Uefa si impegnano tanto contro il razzismo, fanno tante campagne e quindi avrebbero dovuto prendere posizione, altrimenti vuol dire che si tollerano certe cose. È razzismo anche questo? Certo che lo è. Ci sono tante forme di discriminazione e tra queste c’è anche quella territoriale. Sono indignato. Prima il razzismo nei confronti dei napoletani era nell’ombra, adesso è proprio alla luce del sole".