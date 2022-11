Nel giorno dell'anniversario della morte di Diego Armando Maradona, il figlio ha ricordato l'ex Pibe de Oro: "Sono il figlio di Dio - ha detto a Sky - mio padre ha reso possibile l'impossibile. In un giorno così triste che vorrei cancellare, mi consola il fatto che ci sia tanta gente. Mio figlio Diego sa che il nonno è stato una leggenda e lo sarà sempre. Mi fa ancora male il ricordo di quando non ero riconosciuto come figlio, mi era negato il diritto d'identità ma mio madre mi ha sempre detto di fregarmene. Per tanti anni non è stato bene, quando è migliorato si è avvicinato ed è stato il capitano dei miei giorni più belli".