"Non è tanto questione di dire se Maradona sia stato il più grande di tutti, questi sono paragoni che si faranno sempre. Quello che si può e si deve dire è che Maradona è stato, è e sarà sempre il calcio". Stefano Borghi, giornalista e telecronista di Dazn, racconta quello che il calcio rappresentava per Maradona e quello che Maradona rappresentava per il calcio.