, dopo la denuncia dell'avvocato di Diego Armando Maradona, Matias Morla, circa un intervento tardivo la mattina del 26 novembre,. Ma quanto è successo in quei momenti concitati e drammatici, all'incirca a mezzogiorno (ora di Buenos Aires), è tuttora oggetto di grande interesse in Argentina.- Il quotidiano El Dia riporta, colui che l'aveva operato al cervello lo scorso 3 novembre. Pur non trovandosi in quel momento presso la residenza del quartiere Tigre, dovestava trascorrendo il periodo di convalescenza, Luque (messo al corrente del grave malore che ha colpito Diego)".- Il medico, probabilmente per evitare fughe di notizie, evita di fare il nome di Maradona, ma dalle sue paroleEcco la trascrizione integrale della conversazione telefonica riportata da El Dia:-Ciao, puoi mandare un’ambulanza urgente nel quartiere di San Andrés?-Dove?-Tigre-Indirizzo?-È un quartiere, San Andrés.Calle Italia” È un quartiere chiuso-Quale parte del quartiere?-Nel lotto 45, lascia che entrino e chiedano-Cosa è successo?-C’è una persona che, da quanto mi dicono, è in arresto cardiorespiratorio. Il medico lo sta assistendo-È un uomo o una donna?-Un uomo-Sai più o meno l’età?-60, nello specifico-Il tuo nome e cognome?-Leopoldo Luque-Vado a informare, ok?-Perfetto, ciao