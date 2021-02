Romina Milagros Rodriguez, la cuoca di Diego Armando Maradona, dice la sua ad America Tv, nel programma Los Escandalones, sugli ultimi giorni del Pibe de Oro: "Per me, si era stancato di tutto. Se vogliamo dire le cose come stanno, faceva dei miracoli. Ma era stanco. Voleva stare da solo, riposare e stare tranquillo. Ha detto basta, la gente intorno lo faceva diventare matto. Con Diego c’erano sempre il personale della sicurezza, un suo nipote e io. Poi il segretario, e a volte veniva un fisioterapista. Mi indigna il fatto che tutti dicevano di essere amici di Diego. Parlano in tanti, ma nessuno è stato lì. Piangevano alla camera ardente, ma era tutto una bugia. Quando ha cominciato a venire Veronica Ojeda (ex compagna di Diego, ndr) portava il loro figlio, Dieguito Fernando (di 7 anni, ndr), e quando arrivava il bambino, l’umore del padre cambiava. Giocavano insieme, andavano al patio, avevano un bellissimo rapporto".



LA CENA - "L’ultima volta che gli ho parlato è stata la sera del 24 novembre, quella precedente la morte. Gli ho chiesto se voleva mangiare ma mi ha risposto di no. Allora, gli ho detto che gli avevo preparato dei panini e del tè".