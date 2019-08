Diego Armando Maradona piange la scomparsa di Jose Luis Brown, detto il 'Tata', bandiera dell'Estudiantes e campione del mondo 1986 con l'Argentina, morto ieri a 62 anni dopo una lunga lotta contro l'Alzheimer.



"Sei venuto a trovarmi a Dubai con tuo figlio, e mi ha detto cosa ti stava succedendo. Non riesco ancora a crederci, perché sei sempre stato un toro - ha scritto Maradona su Instagram - . Ci mancherai molto, Tata. Non sai quanto mi dispiace. Coloro che hanno goduto della tua amicizia non ti dimenticheranno mai. Riposa in pace".