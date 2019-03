"La differenza tra Maradona e Messi? Leo ha dovuto spodestare Ronaldinho e poi vedersela con Cristiano Ronaldo mentre Diego non aveva rivali". Quanto detto dal simbolo di Argentina '78 Mario Kempes non sono piaciute al Pibe de Oro che su Instagram ha risposto con le rime, con un collage di 23 dei campioni contro i quali ha dovuto confrontarsi nei suoi anni di carriera: "Come si può dire che non avevo rivali al mio tempo? Ho giocato contro Baggio, VanBasten, Valderrama, Matthaus, Hagi, Stoichkov, Laudrup, Prosinecki, Romario, Futre, Gullit, Scifo, Bochini, Robson, Magic Gonzalez, Francescoli, Kempes, Antognoni, Cubillas, Rummenigge, Platini, Zico , Keegan e molti altri. Il mio rispetto e il mio ricordo per tutti loro".