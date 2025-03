Maradona, shock al processo per la sua morte: il pm mostra la foto del cadavere

AFP via Getty Images

, avvenuta il 25 novembre 2020 in Argentina, con un clima di tensione che già fuori dal tribunale aveva visto una folla di gente radunarsi in sostegno dell’ex fuoriclasse argentino e accogliere l’equipe medica indagata al giro di “assassini”. Tante, poi, le bandiere con la scritta: “JUSTICIA X D10S”.E’, però, all’interno dell’organo di giustizia che è arrivato un momento agghiacciante, quando il. Nella foto si vede “El Diez” in uno stato di forma insolito e con il. Il magistrato ha, poi, aggiunto: “Chiunque tra gli imputati affermi che non aveva compreso quello che stava succedendo a Diego sta chiaramente mentendo. Le sue condizioni erano evidenti”, continuando a tenere la foto in mano.

E proprio mentre il pm esibiva la foto, le figlie di Maradona Dalma e Giannina sono scoppiate in lacrime, poi consolate dalla sorella Jana. Un momento straziante, andato in onda nella diretta streaming del processo trasmessa dalla Corte Suprema della provincia di Buenos Aires sul suo canale ufficiale Youtube.– Il processo vede. Sono ben otto le persone, tra medici e infermieri. Come scrive l’Ansa, secondo il pm Ferrari, ci sono solide evidenze che, durato dall'11 al 25 novembre del 2020, in quello che viene definito "la casa degli orrori".