Si aggravano le accuse a carico dei sette imputati per la morte di Diego Armando Maradona. Non più omicidio colposo, adesso si parla di omicidio con dolo eventuale. Tra gli indagati figurano il medico personale del Pibe Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov. La pena prevista dal codice penale argentino è tra gli 8 e i 25 anni di reclusione.





I sette imputati dovranno presentarsi in udienza il 31 maggio e il 14 giugno e intanto non potranno lasciare l’Argentina. La decisione della Procura di San Isidro è cambiata dopo che la perizia medica ha constatato che la morte di Maradona, qualora avesse ricevute le cure adeguate, sarebbe stata evitabile. Insomma, il decesso non sarebbe frutto di circostanze fortuite, ma di “azioni temerarie e irresponsabili”.