Diego Armando Maradona chiama il Manchester United. L'argentino ex Napoli ha dichiarato in un'intervista a FourFourTwo: "Sono l'uomo giusto per far tornare a vincere i Red Devils. Ai tempi di Ferguson era la mia squadra inglese preferita, ora è il Manchester City perché ci gioca Aguero. Dello United mi piace Ander Herrera, invece Pogba non sta giocando bene. Ho giocato all'Old Trafford, c'è un grande tifo come alla Bombonera".