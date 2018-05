Hoy quiero estar al lado de Paolo Guerrero, en este momento tan feo que a mí también me tocó pasar. Yo tuve una... Pubblicato da Diego Maradona su martedì 22 maggio 2018

Diego Armandoha voluto esprimere la propria vicinanza a Paoloattaccante del Perù che rischia di saltare il Mondiale a causa della squalifica da parte della FIFA per doping. Ecco il post pubblicato su Facebook dall'argentino: "Oggi voglio stare accanto a Paolo Guerrero, in questo momento così brutto che anche a me è toccato passare. Io ho avuto una malattia e nessuno ha avuto pietà di me, al contrario. Anche oggi, alcuni che la vanno da fenomeni, me lo continuano a ricordare. Nessuno mi ha offerto una via d'uscita in quel momento, e credo che questo debba finire. Se la nuova fifa condanna i giocatori che rendono felice la gente, per aver commesso un errore, non dovrebbero ottenere il lavoro, dovrebbero aiutarlo a guarire. Perche 'questa e' una malattia. Non si tratta di mettere una crema. - non e ' vero. Questa è una malattia maligna! Sono 14 anni che ho lasciato la droga. E se serve a Guerrero, aggrapparsi ai suoi cari puo ' aiutarlo a superare questo momento difficile. I medici di Fifa sono li ' per riscuotere il loro stipendio, per dire se e ' positivo o negativo, e nient'altro. Non guardano una partita di football o TV. Credo che la prevenzione sia sempre meglio di 14 mesi di punizione. Lo dico perche ' l'ho vissuto in carne propria. A me non sono affatto sorpreso, perché all'epoca erano Blatter e grondona, due ladri. Ma oggi abbiamo un presidente che saprà interpretare le mie parole. Credo che questa sia la strada. Auguro il meglio a Paolo, spero di vederlo giocando in Russia, e mando un saluto a tutto il Perù!"