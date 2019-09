Nelle prime cinque partite della Primera Division argentina ha ottenuto un solo punto e si trova in fondo alla classifica. Per dare la scossa alla squadra la dirigenza del Gimnasia Y Esgrima La Plata ha ingaggiato Diego Armando Maradona come nuovo allenatore. El Pibe, dunque, torna in panchina dopo la fine della sua avventura in Messico e ha subito un duro compito, riportare la squadra al successo dopo quattro ko consecutivi. L'esordio sarà domenica, in casa contro il Racing Club di Avellaneda, che ha appena trovato il primo successo in campionato: Diego, quindi, parte da sfavorito nell'analisi dei trader che danno a 3,55 la vittoria del Gimnasia, contro il 2,85 sul pareggio e il 2,20 per il colpo esterno del Racing.