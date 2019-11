Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in occasione della premiazione del "Viareggio Sport", vinto per il grande lavoro svolto con i sardi:



"Abbiamo voglia di continuare a stupire, senza confrontarci con nessuno, solo con la voglia di fare bene, conoscendo i nostri limiti.

Pavoletti? Aspettiamo lui e Cragno a braccia aperte, sono giocatori che abbiamo perso proprio ad inizio campionato, quando rientreranno saranno valore alla nostra squadra.

Fiorentina? Mi ha dato grande soddisfazione, perché l'avversario era molto preparato, ma i ragazzi lavorano bene. Sono contento per un'isola intera perché con quella vittoria è arrivata prima della sosta con una classifica veramente bella.

Prime due sconfitte? Non meritavamo di perderle, sopratutto con l'Inter. Abbiamo avuto poi una buona reazione, e quella squadra aveva bisogno di lavorare insieme.

Razzismo? Bisogna utilizzare i mezzi per intervenire e toglierlo dagli stadi."