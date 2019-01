Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, l'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha risposto anche alle domande di mercato, inevitabilmente indirizzate sul futuro del centrocampista classe '97 Nicolò Barella, al centro di numerose indiscrezioni che lo vogliono diviso tra Inter, Napoli e Chelsea: "Barella? Ha la testa giusta e ha la testa nel Cagliari, non ho segnali diversi e non mi pongo alcun problema. Non è facile per un giocatore vedere ogni giorno il proprio nome sui giornali. Un complimento extra campo che faccio a Nicolò è proprio per la sua capacità di concentrarsi sul gioco in modo maturo e consapevole".