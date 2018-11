Il tecnico delha concesso una lunga intervista a Radio Anch'io Sport: ecco le principali dichiarazioni.- "Il merito principale è del presidente Giulini, che è riuscito a portare giocatori importanti con potenziale per arrivare in Nazionale. Poi ci sono i calciatori che lavorano seriamente in settimana, infine l'allenatore che contribuisce a dare alla squadra una certa fisionomia per esaltare il singolo".- "Bravissimo il presidente a trattenerlo. Sta facendo molto bene, cresce di partita in partita, è un ragazzo giovane con una grandissima personalità. Ha già dimostrato in Nazionale di che pasta è fatto ma è solo all'inizio: per me ha il destino segnato con la maglia azzurra, avrà un grande futuro".- "E' importante, sta vivendo un momento fantastico dal punto di vista perosonale e in più ha una grande personalità: è un uomo squadra, un giocatore completo nella piena maturità professionale".- "Nell'economia di una società ci sono aspetti che vanno tenuti in considerazione, per poter sostenere delle stagioni ad alti livelli qualche volta vanno anche fatti sacrifici e bisogna dare ai calciatori la possibilità di giocare in competizioni importanti. Questo fa parte di una squadra che cerca di trattenere calciatori importanti, ma poi deve fare i conti con le ambizioni degli stessi giocatori e del fattore economico: l'Atalanta sicuramente è un modello da seguire".- "E' talmente forte che sembra che le altre vadano piano. E' molto cinica e anche quando sempra in discussione, riesce ad avere la freddezza e la lucidità per portare a casa il risultato: è sempre un passo avanti, anche dal punto di vista societario. Panchina d'oro? Voterò Allegri".- "Dispiace molto per la situazione, perché sia la società che la squadra non meritano tutto questo: la situazione è difficile ma non ancora compromessa, credo ci siano le qualità morali e tecniche per venirne fuori".