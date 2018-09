Parlando in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta sull'Atalanta, l'allenaotre del Cagliari, Rolando Maran ha voluto difendere il suo operato e la prestazione della sua squadra.



PARTITA PERFETTA - "Quando vieni a Bergamo devi fare una partita perfetta per portare a casa il risultato. Siamo stati compatti contro una squadra che crea tantissimo. I ragazzi sono stati encomiabili e hanno lavorato tanto per questo risultato. Sono felice per i nostri tifosi che vivono per questa maglia".



EUROPA LEAGUE - "Credo che questo risultato sia merito del Cagliari più che per demeriti dell’Atalanta. Siamo stati bravi a mantenere i ritmi molto alti".



CAMBIO DI MENTALITA' - "Il pareggio col Sassuolo la svolta? Non so se quel risultato abbia contribuito. Io ho visto i ragazzi durante queste settimane lavorare al massimo e questo è stato decisivo".